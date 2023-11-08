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АНАЛІТИКА

Польща знову викупила надлишки української електроенергії – «Укренерго»

 

7 листопада в енергосистемі України зафіксували профіцит електроенергії - для збереження балансу між виробництвом та споживанням і операційної безпеки енергосистеми польський оператор надавав аварійну допомогу, придбавши надлишки української електроенергії.

Про це повідомили в "Укренерго".

За словами компанії, польський оператор енергосистеми PSE з 11:00 до 14:00 денні години надавав аварійну допомогу, придбавши надлишки української електроенергії обсягом 480 МВт-год.

Також в "Укренерго" додали, що ввечері 7 листопада була обстріляна одна з теплоелектростанцій (ТЕС) у східному регіоні. Є пошкодження обладнання, але електростанція продовжила працювати й відключення споживачів не було.

"Електроенергії, виробленої українськими електростанціями, достатньо для забезпечення потреб всіх побутових та юридичних споживачів.

"Укренерго" не бачить підстав для обмежень в енергосистемі, якщо не буде нових обстрілів. Ліміти споживання не запроваджувались", - йдеться у повідомленні.

Також у компанії повідомили, що 7 листопада, середньодобова температура була на 2,5°C нижче, ніж у понеділок 6 листопада (10,1°C проти 12,6°C). Вечірній максимум споживання електроенергії у вівторок виріс на 1,5% у порівнянні з понеділком 6 листопада.

8 листопада експорт електроенергії здійснюється до Словаччини, Молдови та Румунії в нічні години (добовий мінімум споживання) загальним обсягом 3 042 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 353 МВт.

А імпорт електроенергії здійснюється в денні та вечірні години (період максимального споживання) зі Словаччини та Румунії. Загальний обсяг - 2 175 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 385 МВт.

"Загалом через бойові дії та з інших причин без світла залишається 431 населений пункт. Через обстріли є пошкодження в мережах обленерго в Донецькій, Харківській, Херсонській областях. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться в залежності від ситуації з безпекою та з дозволу військових", - резюмували в компанії.
За матеріалами: Економічна правда
 

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