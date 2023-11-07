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АНАЛІТИКА

НКРЕКП планує підвищити максимальні price caps на енергоринку в середньому на 4-23% із 10 листопада 2023 р.

 

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і компослуг (НКРЕКП), на засіданні 9 листопада планує збільшити максимальні граничні ціни електроенергії (price caps) на ринках "на добу наперед" (РДН) та внутрішньодобовому ринку (ВДР) на 4-23% та ввести їх у дію з 10 листопада 2023 року.

Про це повідомляється в проєкті відповідної постанови регулятора, підготовленого до розгляду на засіданні.

Згідно з документом, Нацкомісія має намір розділити добу на чотири тимчасові зони, в яких діятимуть такі граничні ціни на РДН і ВДР: для годин мінімального навантаження (з 23:00 до 7: 00) - 3000 грн/МВт-год; для годин середнього навантаження (з 7:00 до 8:00, з 11:00 до 17:00 і з 22:00 до 23:00) - 5600 грн/МВт-год; для годин підвищеного навантаження (з 8:00 до 11:00) - 6900 грн/МВт-год і максимального навантаження (з 17:00 до 22:00) - 7500/МВт-год.

Наразі максимальні price caps на РДН і ВДР визначаються за трьома часовими зонами і становлять: для годин мінімального навантаження (з 23:00 до 07:00) - 3000 грн/МВт-год, для годин середнього навантаження з 7:00 до 19:00 - 5600 грн/МВт-год і для часу максимального навантаження (з 19:00 до 23:00) - 7200 грн/МВт-год.

"Перегляд граничних цін на організованих сегментах ринку е/е та розширення часових меж їхньої дії створює фінансово-економічні підстави для роботи на ринку високоманевреної (пікової) розподіленої генерації. Це особливо важливо з позиції посилення надійності енергетичної системи під час проходження осінньо-зимового періоду 2023-2024 років в умовах воєнного стану", - повідомляється на сайті Нацкомісії у вівторок.

Як повідомлялося, НКРЕКП з 1 липня 2023 року встановила нові граничні ціни (price caps) електроенергії на ринку РДН, ВДР і балансувальному ринку.

На РДН і ВДР максимальні тарифи в період із 23:00 до 7:00 (мінімального навантаження в мережі) підвищили з 2000 до 3000 грн/МВт-год, або на 50%, із 7:00 до 19:00 - із 4000 до 5600 грн/МВт-год, або на 40%, і з 19:00 до 23:00 (пікового навантаження) - із 4000 до 7200 грн/МВт-год, або на 80%.

Відповідно, мінімальні граничні ціни на РДН і ВДР встановлено на рівні 10 грн/МВт-год.

На балансувальному ринку регулятор встановив максимальну граничну ціну на рівні 125% ціни РДН і мінімальну - 0,01 грн/МВт-год.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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