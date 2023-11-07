Польща другий день поспіль надає аварійну допомогу Україні - Укренерго

"Укренерго" 7 листопада звернулося до польського оператора системи передачі PSE щодо термінової закупівлі 480 МВт-год. надлишкової електроенергії, виробленої українською генерацією.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії у Фейсбуці.

"Сьогодні в енергосистемі є профіцит електроенергії. Для збереження балансу між виробництвом та споживанням й операційної безпеки енергосистеми, у відповідь на запит Укренерго, польський оператор енергосистеми PSE, в три денні години надає аварійну допомогу, терміново купуючи надлишки української електроенергії загальним обсягом 480 МВт-год.", - ідеться у повідомленні.

У вівторок імпорт електроенергії запланований у денні та вечірні години зі Словаччини та Румунії загальним обсягом 745 МВт-год. Експорт здійснюється у нічні години до Словаччини, Молдови та Румунії загальним обсягом 2 256 МВт-год.

Як повідомлялося, Укренерго 6 листопада звернулося до польського оператора системи передачі PSE щодо термінової закупівлі 900 МВт-год. надлишкової електроенергії, виробленої українською генерацією.