Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Польща другий день поспіль надає аварійну допомогу Україні - Укренерго

 

"Укренерго" 7 листопада звернулося до польського оператора системи передачі PSE щодо термінової закупівлі 480 МВт-год. надлишкової електроенергії, виробленої українською генерацією.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії у Фейсбуці.

"Сьогодні в енергосистемі є профіцит електроенергії. Для збереження балансу між виробництвом та споживанням й операційної безпеки енергосистеми, у відповідь на запит Укренерго, польський оператор енергосистеми PSE, в три денні години надає аварійну допомогу, терміново купуючи надлишки української електроенергії загальним обсягом 480 МВт-год.", - ідеться у повідомленні.

У вівторок імпорт електроенергії запланований у денні та вечірні години зі Словаччини та Румунії загальним обсягом 745 МВт-год. Експорт здійснюється у нічні години до Словаччини, Молдови та Румунії загальним обсягом 2 256 МВт-год.

Як повідомлялося, Укренерго 6 листопада звернулося до польського оператора системи передачі PSE щодо термінової закупівлі 900 МВт-год. надлишкової електроенергії, виробленої українською генерацією.
Ключові теги: Польща
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,0371
  0,0055
 0,02
EUR
 1
 38,4840
  0,2366
 0,61

Курс обміну валют на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,0906  0,09 0,24 37,7226  0,09 0,25
EUR 39,6268  0,09 0,23 40,4361  0,10 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,0500  0,02 0,04 36,0600  0,01 0,03
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес