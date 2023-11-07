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АНАЛІТИКА

У Фінляндії хочуть заборонити імпорт скрапленого газу з росії

 

Міністр з питань довкілля та клімату Фінляндії Кай Мюккянен хоче на національному законодавчому рівні заборонити імпорт скрапленого природного газу з росії.

Про це він заявив інформаційному агентству Uutissuomalainen, передає Yle.

За його словами, відповідна заборона буде запропонована межах реалізації нового пакета Євросоюзу щодо газового ринку.

"У пакеті з'явиться параграф, що дозволяє встановити заборону. Члени ЄС можуть використовувати цей пункт на свій розсуд, і його легко буде ввести в законодавство Фінляндії", - пояснив Мюккянен.

На думку міністра, імпорт російського СПГ до Фінляндії можливо заборонити протягом двох років після набрання чинності пакета ЄС щодо газового ринку. Він також висловив сподівання, що переговори щодо пакета завершать протягом наступного року.

За данними Uutissuomalainen, державна компанія Фінляндії Gasum продовжує імпортувати СПГ із росії та отримує мінімальну кількість газу в межах довгострокового договору.

Наразі досі немає правових підстав для призупинення закупівель скрапленого газу, оскільки ЄС не ввів санкцій на його імпорт з рф. Трубопровідний газ не постачають до Фінляндії з травня 2022 року після того, як компанія Gasum не пішла на вимоги рф платити за нього в рублях.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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