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АНАЛІТИКА

Запаси газу в підземних сховищах України зростають через теплу погоду, - Міненерго

 

Рівень споживання газу в Україні у 2023 році менший, ніж минулого року у цей період, на понад 13 млн кубометрів за добу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго.

"Це дозволяє активно накопичувати запаси палива у сховищах - наразі у ПСГ понад 16 млрд кубометрів блакитного палива",- йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, енергогенеруючі потужності працюють у штатному режимі. Запасів вугілля та мазуту на складах достатньо для безперебійної роботи станцій. Обсяг виробленої електроенергії достатній для повного забезпечення потреб споживачів та промисловості.

Крім того, у понеділок, 6 листопада, у денні години (з 12:00 до 15:00) Україна знову активувала аварійне постачання електроенергії до Польщі. Сумарна величина переданих надлишків електроенергії склала 900 МВт*год.

Водночас два енергоблоки генеруючих потужностей виведено у короткостроковий ремонт у межах однієї доби, додали в прес-службі.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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