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АНАЛІТИКА

Внески донорів до Фонду підтримки енергетики перевищили €322 мільйони

 

Загальна сума зобов'язань донорів Фонду підтримки енергетики України перевищила 322 млн євро, з них 192 млн євро уже перераховано.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство енергетики.

«Загальний обсяг зобов'язань донорів щодо грантових внесків до Фонду підтримки енергетики України сягнув понад 322 мільйони євро. З них на рахунок Фонду фактично перераховано 192 мільйони євро від 15 донорів державного та приватного секторів з різних держав. Решта суми - анонсовані внески, які очікуються на рахунку Фонду найближчим часом», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, внески зробили донори з Німеччини, Великої Британії, Швеції, Австрії, Ісландії, Іспанії, Данії, Нідерландів, Угорщини, а також Європейська комісія та Регіональна асоціація органів регулювання енергетики (ERRA). З початку цього року у межах роботи фонду було укладено понад 200 угод на закупівлю енергетичного обладнання.

Зазначається, що при Міненерго функціонує робоча група з питань організації гуманітарної допомоги в енергетичній галузі, яка працює над обробленням запитів на необхідне енергетичне обладнання та паливо від компаній паливно-енергетичного комплексу. Ця група вже схвалила запити на закупівлю обладнання і палива на суму понад 310 млн євро.

Як повідомлялося, Федеральне міністерство економіки й захисту клімату Німеччини перерахує ще 54,3 мільйона євро до Фонду підтримки енергетики України.

З початку повномасштабного вторгнення Росії Німеччина виділила понад 100 млн євро на Фонд підтримки енергетики України та направила 95 вантажів гуманітарної допомоги для енергетиків.
 

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