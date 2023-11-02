Україна почала проводити аукціони для експорту та імпорту електроенергії за європейськими правилами

"Укренерго" провело добові спільні аукціони на продаж доступу до пропускної спроможності міждержавних ліній електроенергії за напрямами Україна-Румунія та Румунія-Україна.

"Уперше доступ до міждержавних інтерконекторів для експорту та імпорту електроенергії був проданий за європейськими правилами. Сьогодні, 2 листопада, відбулися добові спільні аукціони на продаж доступу до пропускної спроможності міждержавних ліній електропередачі за напрямками Україна-Румунія та Румунія-Україна", - сказано в повідомленні "Укренерго".

Аукціони пройшли на платформі "Укренерго" одночасно для румунських та українських учасників ринку. День поставки - 3 листопада.

Максимальна пропускна спроможність на експорт, яку була запропонована, склала 200 МВт, на імпорт - 400 МВт. У результаті на експорт в денні та нічні години розподілена пропускна спроможність склала 60 МВт (100 МВт в окрему годину), а на імпорт - від 80 до 170 МВт в окремі години.

За правилами аукціону, оскільки куплений обсяг потужності менше запропонованого, перетин був розподілений учасникам ринку безоплатно майже в усіх годинах доби.

Тепер аукціони з доступу до пропускної спроможності міждержавних перетинів між Україною та Румунією проводитимуться щодня на аукціонній платформі "Укренерго". День постачання - наступний після дня аукціону. Проведення лише добових аукціонів - вимога операторів європейської континентальної мережі ENTSO-E.

"Під час спільного аукціону всі учасники ринку на одному аукціоні конкурують за весь обсяг запропонованої до продажу пропускної спроможності міждержавного інтерконектора. Переможець аукціону купує право на перетин і для себе, і для свого контрагента в сусідній країні. Оператори енергосистем ділять доходи від продажу права доступу до інтерконекторів, переважно, навпіл", - пояснили в "Укренерго".

Односторонні аукціони проходять в кожній країні окремо, графіки і умови не узгоджуються між операторами енергосистем сусідніх країн. Наприклад, аукціон проходить спочатку для українських гравців ринку електроенергії, а потім в сусідній країні для її учасників. Після цього оператори систем передачі узгоджують розподілений обсяг. Доходи не діляться між операторами енергосистем. Такі аукціони проходять зараз між Україною та Польщею, Словаччиною та Молдовою як на експортному, так і на імпортному напрямках.

"Укренерго" очікує, що спільні аукціони з з Польщею, Угорщиною та Словаччиною запрацюють на загальноєвропейській платформі JAO в першому кварталі 2024 року. Українська сторона ("Укренерго", НКРЕКП) виконала всі необхідні для цього умови та зараз очікує на рішення регуляторів країн-сусідів.

"Запровадивши європейські правила продажу доступу до міждержавних інтерконекторів, "Укренерго" фактично відновило торгівлю електроенергією з Румунією. У першому кварталі 2024 року ми очікуємо відновлення комерційних обмінів і з Угорщиною", - додали в "Укренерго".

Розподіл пропускної спроможності інтерконекторів на спільних аукціонах значно підвищує конкуренцію та прозорість формування ціни імпортованої або експортованої електроенергії. При односторонніх аукціонах гравці в одній країні не знають, скільки заплатили учасники аукціону в іншій.

Запровадження спільних аукціонів - виконання вимог ЄС щодо реформування українського ринку електроенергії.