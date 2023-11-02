Експорт електроенергії в жовтні впав на 37%

Експорт електроенергії в жовтні становив 69,84 тис. МВт-год, що на 37% менше за показник вересня (111,1 тис. МВт-год), який був рекордним у поточному році.

Як ідеться в повідомленні DiXi Group, зокрема:

* 66% (46,46 тис. МВт-год) надійшли до Словаччини;

* 34% (23,38 тис. МВт-год) - до Молдови.

Якщо порівнювати з торішнім жовтнем, після першої декади якого експорт припинився через російську терористичну кампанію ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури, цього року обсяг постачання знизився більш ніж удвічі.

Натомість імпорт електроенергії збільшився в 11,5 раза порівняно з жовтнем 2022 року (проти 1,5 тис. МВт-год торік у жовтні) і становив 17,2 тис. МВт-год:

* 81% (14 тис. МВт-год) надійшов зі Словаччини;

* 10% (1,7 тис. МВт-год) - із Польщі;

* 9% (1,5 тис. МВт-год) - із Молдови.

Електроенергію з Польщі Україна імпортувала вперше за два місяці.

Загалом, згідно з жовтневими результатами, експорт учетверо перевищив імпорт.

Як повідомлялося, у Міністерстві енергетики стверджували, що у вівторок, 31 жовтня, Україна надала аварійну допомогу оператору системи передачі Польщі. Однак оператор енергосистеми "Укренерго" це повідомлення спростував.







