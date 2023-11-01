Середньозважена ціна е/е на РДН у жовтні збільшилася порівняно з вереснем на 4%

Середньозважена ціна купівлі-продажу електроенергії на ринку "на добу наперед" (РДН) у жовтні 2023 року становила 4 065,58 грн/МВт-год, збільшившись порівняно з вереснем на 4% (3 906,93 грн/МВт-год).

Своєю чергою, як повідомило АТ "Оператор ринку" в середу, ціновий індекс базового навантаження BASE у жовтні зріс до 3 759,61 грн/МВт-год, що на 1,33% більше, ніж у вересні (3 710,14 грн/мВт-год).

На внутрішньодобовому ринку (ВДР) середньозважена вартість акцептованої е/е становила 4 348,37 грн/МВт-год, що на 0,8% вище, ніж у вересні (4 314,87 грн/МВт-год).

"Обсяг торгів на РДН збільшився на 16,18%, а на ВДР зріс на 82,07%, і за жовтень 2023 року на обох сегментах ринку акцептовано 1 645 526,8 МВт-год. На РДН у жовтні попит порівняно з вереснем зріс на 16,37%, а пропозиція збільшилася на 19,53%. На ВДР попит зріс на 74,65%, пропозиція зросла на 38,29%", - поінформував "Оператор ринку".

За даними товариства, середні ціни е/е на РДН України в жовтні виявилися меншими за середні ціни на РДН Румунії, Словаччини та Угорщини на 6,84%.

Як повідомлялося, середньозважена ціна купівлі-продажу е/е на РДН у вересні 2023 року становила 3 906,93 грн/МВт-год, знизившись порівняно із серпнем на 6,1% (4 162,23 грн/МВт-год).

Цінове зниження на українському спотовому ринку у вересні пояснювалося зниженням рівня енергоспоживання після проходження літнього максимуму в умовах аномально високих температур у серпні.

Своєю чергою, середньозважена ціна купівлі-продажу е/е на РДН у серпні 2023 року становила 4 162,23 грн/МВт-год, збільшившись порівняно з липнем на 13,4% (3 669,87 грн/МВт-год) і червнем - на 40% (2971,47 грн/МВт-год).

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), з 1 липня 2023 року встановила нові граничні ціни (price caps) електроенергії на РДН, ВДР і балансувальному ринку.

На РДН і ВДР максимальні тарифи в період з 23:00 до 7:00 (мінімального навантаження в енергомережі) підвищили з 2000 до 3000 грн/МВт-год, або на 50%, з 7:00 до 19:00 - з 4000 до 5600 грн/МВт-год, або на 40%, і з 19:00 до 23:00 (пікового навантаження) - з 4000 до 7200 грн/МВт-год, або на 80%.

Відповідно, мінімальні граничні ціни на РДН і ВДР встановлено на рівні 10 грн/МВт-год.

На балансувальному ринку регулятор встановив максимальну граничну ціну на рівні 125% від ціни РДН і мінімальну - 0,01 грн/МВт-год.