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Міністерство енергетики планує запустити центр обміну інформації у газовій галузі
15:54 01.11.2023 |
Про це заявив заступник міністра енергетики з питань цифровізації Фарід Сафаров на конференції «10 років Ініціативі прозорості видобувних галузей в Україні: досягнення та перспективи», повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Ми на фінальній стадії і будемо запускати роботу над газовим датахабом. Ми хочемо бачити інформацію з моменту видобутку, входу у систему ГТС і до кінцевого споживача", - сказав Сафаров.
Він наголосив, що це буде важливим інструментом для аналізу, який буде покладатися в основу формування політики щодо розподілу газу, його видобування і постачання "блакитного палива" за механізмом ПСО.
"ІПВГ стала початком наших напрацювань, датахаб має стати продовженням і дозволяти аналізувати великі масиви даних, а гравцям на ринку - бачити, яким чином проходить цикл природного ресурсу, яким вони торгують", - зауважив заступник міністра.
Крім того, Міненерго визначило собі за мету зробити ІПВГ "єдиним вікном" для подачі звітності всіма видобувними компаніями.
Як повідомляв Укрінформ, запаси газу в українських підземних сховищах станом на 1 листопада становлять 16,02 млрд кубометрів.
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