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АНАЛІТИКА

Перші 15 учасників оптового ринку е/е вже зареєструвалися у відповідному реєстрі на виконання положень REMIT

 

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), запустила та оприлюднила на сайті реєстр учасників оптового енергетичного ринку.

Як зазначив енергорегулятор, реєстр розроблено і починає діяти на виконання положень закону про REMIT (ухвалений 10 червня 2023 року закон України №3141-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках").

Як випливає з розміщеного на сайті НКРЕКП реєстру, у ньому станом на цей час зареєструвалися 15 учасників ринку, зокрема, НЕК "Укренерго", АТ "Укртрансгаз", а також низка трейдерів газу та е/е.

Як прокоментував генменеджер напряму відкритих даних DiXi Group Андрій Білоус, це новий реєстр, який суттєво підвищить прозорість ефективності на оптових ринках енергоринку, а також сприятиме захисту інтересів споживачів.

"Запуск реєстру ринку є одним із кроків інтеграції з ЄС, оскільки є складовою імплементації європейського регламенту REMIT", - наводяться у Facebook групи слова Білоуса.

Зазначається, що DiXi Group брала активну участь у його створенні та процесі оновлення за підтримки проєкту USAID Україна "Прозорість енергетичного сектору".

Як зазначала партнерка юридичної компанії "Альтело" Ольга Савченко в колонці для "Енергореформи", згідно з порядком реєстрації учасників оптового енергоринку, зареєструватися мають усі суб'єкти- ліцензіати НКРЕКП, нерезиденти, які мають намір здійснювати операції на оптовому енергоринку шляхом укладення деривативних контрактів, споживачі е/е та природного газу з обсягами споживання 600 ГВт-год на рік, споживачі е/е, які набули (мають намір набути) статусу учасника ринку відповідно до Правил ринку.

Вона звернула увагу, що наразі стягнення штрафів за відсутність реєстрації не передбачено, проте з 1 лютого 2024 року учасники без реєстрації не зможуть здійснювати операції з оптовими енергетичними продуктами.

Передбачено поетапну реєстрацію для різних груп учасників з 1 листопада по 29 грудня 2023 року.

Як пояснила Савченко, передбачені терміни реєстрації такі: з 1 до 5 листопада 2023 року реєструються оператор системи передачі е/е; оператор ринку; гарантований покупець; оператор газосховища; оператор газотранспортної системи; з 10 до 15 листопада - оператори систем розподілу е/е, зокрема малих систем розподілу; оператори газорозподільних систем; агрегатори; оператори установок зберігання енергії; трейдери; з 16 до 28 листопада - виробники е/е, які мають ліцензії НКРЕКП; з 29 листопада до 14 грудня - постачальники е/е споживачеві; з 15 до 29 грудня - постачальники природного газу.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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