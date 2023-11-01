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Регулятор хоче підвищити ціни на електроенергію для бізнесу на 4-23%
10:34 01.11.2023 |
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), запропонувала збільшити кількість годинних зон та підвищити граничні ціни (прайс-кепи) на електроенергію на ринку "на добу наперед" в середньому на 4-23%. Про це повідомив директор департаменту енергоринку НКРЕКП Ілля Сідоров під час онлайн-засідання Комісії з приводу перегляду прайс-кепів, передає БізнесЦензор.
За його словами, НКРЕКП пропонує розділити добу на декілька годинних зон, у яких діятимуть наступні граничні ціни для РДН:
* для годин мінімального навантаження (з 00:00 до 07:00 та з 23:00 до 24:00) - 3000 грн за МВт-год;
* для годин середнього навантаження (з 07:00 до 08:00, з 11:00 до 17:00 та з 22:00 до 23:00) - 5600 грн за МВт-год;
* для годин підвищеного навантаження (з 08:00 до 11:00) - 6900 грн за МВт-год;
* для годин максимального навантаження (з 17:00 до 22:00) - 7500 грн за МВт-год.
Остаточне рішення НКРЕКП планує затвердити у листопаді 2023 року, вони будуть чинними до травня 2024 року.
Підвищення граничних цін на ринку електроенергії призведе до значного зростання ціни електроенергії для юридичних осіб - підприємств, малого і середнього бізнесу, державних і комунальних установ, водоканалів тощо.
Востаннє НКРЕКП переглядала прайс-кепи влітку цього року, збільшивши верхні цінові обмеження на 40-75%. Це відразу ж призвело до зростання ціни електроенергії на третину.
Наразі максимальні граничні ціни для годин мінімального навантаження (з 00:00 до 07:00 та з 23:00 до 24:00) складають 3000 грн за МВт-год, для годин з 07:00 до 19:00 - 5600 грн за МВт-год, а для годин максимального навантаження (з 19:00 до 23:00) - 7200 грн за МВт-год.
У вересні НКРЕКП схвалила постанову, відповідно до якої граничні ціни на електроенергію на ринках "на добу вперед" (РДН), внутрішньодобовому ринку (ВДР) та балансувальному ринку (БР) залишатимуться на чинному рівні на період з 4 жовтня 2023-го до 4 квітня 2024 року
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