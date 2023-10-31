«Гарантований покупець» цьогоріч виплатив понад ₴24 мільярди за «зеленим» тарифом

Державне підприємство "Гарантований покупець" станом на 25 жовтня виплатило виробникам електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), 24,07 млрд гривень.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в інфографіці держпідприємства.

Зазначається, що 23,1 млрд грн із загальної суми виплачено за електроенергію з ВДЕ, придбану в 2023 році.

Рівень розрахунків "Гарантованого покупця" перед виробниками "зеленої" енергії становить: за 2023 рік - 52,64%, за 2022 рік - 55,3%, за 2021 рік - 99,04%.

Найнижчий рівень розрахунків - за травень 2022 (19,1%), березень 2022 (20,3%) та червень 2022 (26,9%).

Усього з початку 2023 року "Гарантований покупець" придбав 7,137 млн МВт-год. електроенергії з ВДЕ. Найбільшу частку в загальному обсязі придбаної електроенергії - 73,7% - становить сонячна енергія. Частка енергії вітру становить 12,1%, біоенергії - 11,6%, гідроенергетики - 2,6%.

Як повідомлялося, загальний борг між різними учасниками ринку електричної енергії перевищує 60 млрд грн.