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Шахти почали залучати до роботи в’язнів – міністр юстиції
14:27 30.10.2023 |
Вугледобувні підприємства України почали залучати до роботи в'язнів, передає Енергореформа.
Про це повідомив міністр юстиції України Денис Малюська.
"Енергетична безпека - в надійних руках! Наші увʼязнені почали працювати шахтарями", - написав він на своїй сторінці у Facebook
При цьомі у міністр перелічив низку переваг у залученні до роботи в шахті в'язнів - заповнюється дефіцит робочої сили, самі вʼязні отримують навички, які дозволять працевлаштуватись у майбутньому, та пристойну зарплату, яка дозволяє виплачувати відшкодування завданої злочином шкоди, сплачувати податки, наповнювати бюджетний спецфонд, а також задовольняти свої потреби. Водночас міністр підкреслив, що при такому працевлаштуванні немає жодних проблем із бронюванням.
За його підрахунками, 10 працівників добувають 25 тонн вугілля за заміну.
Варто зазначити, що великі промислові та видобувні підприємства останнім часом скаржаться на брак робочої сили у тих спеціальностях, які переважно опановують чоловіки.
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