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Кабмін у разі відключень е/е дозволив гарантувати її постачання бізнесу, що імпортує ресурс, - Мельничук
19:53 27.10.2023 |
Кабінет Міністрів України затвердив положення про особливості імпорту електроенергії в умовах воєнного стану, яке на випадок застосування відключень е/е передбачає її гарантоване постачання промисловим споживачам, які імпортують ресурс, повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.
"Передбачено не застосовувати заходи обмеження відбору електричної енергії до споживачів, яким постачається імпортована електрична енергія, у разі, якщо споживання електроенергії такими споживачами не буде перевищувати визначені обсяги", - написав він у телеграм-каналі в п'ятницю.
При цьому він не уточнив, яких саме обсягів е/е стосується положення.
Водночас Мельничук зазначив, що на споживачів, які імпортують ресурс, не поширюватимуться графіки обмеження споживання, погодинні відключення, обмеження споживання електричної потужності, аварійні відключення е/е.
Він зазначив, що за рахунок залучення імпорту електроенергії з країн ЄС створюють передумови для зменшення недостатності генерувальних потужностей для гарантування операційної безпеки ОЕС України в разі можливих масованих обстрілів російськими агресорами об'єктів критичної енергетичної інфраструктури.
Самого рішення уряду ще не оприлюднено.
Як повідомляв 12 жовтня міністр енергетики Герман Галущенко, міністерство відправило до Кабміну проєкт постанови, згідно з яким пропонується в разі дефіциту е/е зберегти її гарантоване постачання промисловим споживачам, які імпортують ресурс, але водночас зменшити його частку зі 100%, як було торік, до 50%.
"Якщо підприємство купує 50% імпортної е/е, тоді ми гарантуємо йому роботу без відключень", - додав міністр.
Кабмін 3 січня поточного року затвердив положення про особливості імпорту електроенергії під час проходження осінньо-зимового періоду 2022/2023 років в умовах воєнного стану в Україні, яке передбачало незастосування заходів з обмеження електропостачання під час відключень до споживачів, яким постачається імпортований ресурс.
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