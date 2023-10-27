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АНАЛІТИКА

Німеччина додасть у Фонд підтримки енергетики понад EUR 54 млн – Міненерго

 

Федеральне міністерство економіки й захисту клімату Німеччини (BMWK) зробить внесок у EUR 54,3 млн у Фонд підтримки енергетики України, передає Енергореформа.

Про це повідомило Міністерство енергетики.

Як зазначається у його релізі 26 жовтня, кошти будуть надані у межах розширення Німецько-Українського енергетичного партнерства для закупівлі енергетичного обладнання, необхідного для відновлення і ремонту українських енергетичних об'єктів.

"Німеччина - надійний друг і партнер України. Підтримка німецького народу, яку ми відчуваємо з перших днів повномасштабної війни росії проти України, є надзвичайно важливою для енергетичного сектору. Дякуємо Німеччині за цю допомогу і працюємо над подальшим розширенням нашого енергетичного партнерства", - зазначив глава Міненерго Герман Галущенко, слова якого наведені у релізі.

У Міненерго вказали, що у межах Німецько - Українського енергетичного партнерства було надано додаткові EUR 20 млн на фінансування закупівель та постачання технічного обладнання.

Як повідомлялла Енергореформа, напередодні Міненерго зазначало, що Німеччина зробила найбільший внесок - майже EUR130 млн - у Фонд енергетичної підтримки України.

На день раніше Німеччина анонсувала передачу в рамках благодійної кампанії Німецько-Українського енергетичного партнерства за підтримки GIZ Ukraine 30 автовишок для обленерго.

Крім цього, станом на жовтень 2023 року з Німеччини в Україну надійшло 95 вантажів гуманітарної допомоги загальною вагою понад 1,5 тис. тонн, у тому числі 284 силові трансформатори, 63 генератори, трансформатори напруги, трансформатори струму та інше необхідне енергосектору обладнання.

У середині жовтня Єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон анонсувала грантовий внесок Єврокомісії у Фонд підтримки енергетики України у розмірі понад EUR50 млн.

Фонд підтримки енергетики України створено навесні 2022 року за спільною ініціативою глави Міненерго України та єврокомісара з питань енергетики для акумулювання внесків урядів, міжнародних фінансових організацій, а також приватних донорів на підтримку українського енергосектора.

Станом на середину липня поточного року обсяг Фонду становив майже $220 млн, і до кінця року очікується його збільшення до $300 млн.
 

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