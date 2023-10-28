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АНАЛІТИКА

Лікарні забезпечуватимуться генераторами не лише великої, а й малої потужності - Ляшко

 

Лікарні забезпечуватимуть генераторами не лише великої, а й малої потужності, що дасть змогу за необхідності під'єднувати до них відділення і раціонально використовувати паливо, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Ми пройшли минулий період з альтернативними джерелами енергії, генератор був однією з основних вимог медреформи, коли НСЗУ не укладала контракт із медзакладом без генератора. Зараз наші можливості значно збільшилися, і якщо раніше були генератори великої потужності, то зараз є додатково й малі, які дають змогу вмикати відділення залежно від потреби, щоб заощаджувати паливо", - сказав він в ефірі телемарафону в середу.

Міністр наголосив, що системі охорони здоров'я "замість того, щоб інвестувати в нові технології, доводиться повертатися до питань готовності до роботи в надзвичайних умовах через те, що російські терористи нехтують міжнародними конвенціями, продовжують обстрілювати лікарні та об'єкти забезпечення життєдіяльності інфраструктури".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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