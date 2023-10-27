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Німеччина зацікавлена у співпраці з Україною у водневій галузі - Міненерго

Німеччина зацікавлена у співпраці з Україною у водневій галузі - Міненерго

 

Німеччина зацікавлена у розвитку проєктів водневої енергетики в Україні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство енергетики України за підсумками зустрічі міністра Германа Галущенка із державним секретарем Офісу федерального канцлера Німеччини Йоргом Кукісом.

"Значну увагу під час зустрічі було приділено питанням співпраці у водневій галузі. Німецька сторона висловила зацікавленість у проєктах з розвитку виробництва "зеленого" водню і перспективах його транспортування до країн ЄС", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що Галущенко та Кукіс наголосили на важливості "зеленої" трансформації та позбавлення залежності від російських енергетичних ресурсів, а також обговорили напрями співпраці у відбудові українського енергосектору.

Як повідомлялося, внесок Німеччини до Фонду підтримки енергетики України вже перевищив 100 млн євро.
 

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