Гармс - про енергетичну трансформацію України: Змінюється зі швидкістю світла

Російська війна змушує Україну прискорити енергетичну трансформацію, відмовляючись від старої радянської централізованої системи.

Про це в коментарі Укрінформу сказала ексдепутатка Європарламенту, громадська діячка Ребекка Гармс.

«Ми бачимо зараз, що в Україні зовсім по-іншому, ніж до війни, ставляться до виробництва, розподілу та використання енергії. У цьому питанні Україна змінюється зі швидкістю світла», - зауважила Гармс.

Під час розмов в Україні, яку Гармс відвідує регулярно, вона чує від чиновників і пересічних користувачів, що централізована система енергогенерації та постачання є вразливою, вона послаблює Україну, є її «ахілесовою п'ятою». Система повинна бути децентралізованою, і чим більше енергії може бути вироблено на місці - за допомогою сонячних панелей, вітряків або біомаси - тим краще.

«Це здорово, це добра думка. Війна запустила зміни також і в енергетичній галузі. Тим, що Москва руйнує стару радянську систему в цій галузі, вона веде Україну в майбутнє», - зазначає Гармс.

За її спостереженням, громадяни починають перебирати на себе відповідальність за свої домогосподарства, за свої підприємства, вони не чекають, що за них усе буде вирішено. Захід, зокрема Німеччина, мають підтримати Україну на цьому шляху.

Напередодні другої воєнної зими ситуація в українському енергетичному секторі залишається, втім, непростою. Це пов'язано насамперед з тим, що рік тому Росія почала намагатися знищувати енергетичну інфраструктуру, зайняла найбільшу АЕС, Запорізьку, зруйнувала Каховську ГЕС тощо. «Ми не знаємо, наскільки холодною буде ця зима, наскільки довгою, але ми виходимо з того, що Росія буде продовжувати свої жахливі атаки на енергоінфраструктуру. Але Україна готується і готова до того, щоби впоратися», - сказала Гармс. Вона зазначила, що цього разу існує усвідомлення проблеми, і українське суспільство, виробники - усі розуміють, що можуть бути перерви в енергозабезпеченні, та вживають відповідних заходів.

Велике занепокоєння, за визнанням Гармс, у неї викликають АЕС, які Росія не лише зробила військовими цілями, але також використовує їх як майданчики для ведення бойових дій, для прикриття власних позицій, а також може вдатися до провокацій.

«Проти цього може допомогти лише одне - це покращення ППО. Всі АЕС потребують особливого прикриття, небо над ними має бути закрите», - підкреслила вона.

Як повідомлялося, уряд ФРН заявив про плани посилити «зимовий захисний щит» для України, зокрема пообіцявши надати ще одну системи ППО Patriot і додаткові системи Iris-Т.