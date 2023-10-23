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У Міненерго підсумували удари РФ по паливно-енергетичному комплексу за добу
13:11 23.10.2023 |
Протягом доби, 22 жовтня, український паливно-енергетичний комплекс зазнав низку ударів з боку військ РФ.
Про це повідомляє Міністерство енергетики.
Так, російські агресори завдали ракетного удару по шахті в Донецькій області, повідомило Міністерство енергетики.
Згідно з його інформацією в телеграм-каналі, люди не постраждали, але обладнання зазнало пошкоджень, зараз шахта не працює.
У Міненерго також уточнили, що внаслідок обстрілу ТЕС у Донецькій області без електрики залишалися три вугільні шахти й 7,5 тис. споживачів, але всім уже світло повернули.
Водночас через виявлену несправність обладнання вийшов в аварійний ремонт гідроагрегат ГАЕС, який було пошкоджено під час обстрілів минулої зими.
Загалом за добу енергетики заживили 14 тис. споживачів, більшість з яких - це абоненти в Донецькій і Дніпропетровській областях.
Через ці порушення залишаються без світла в Чернігівській області 1,6 тис. абонентів, у Запорізькій - понад 700 споживачів.
У Херсоні минулої доби під'єднали ще 22 точки доступу, які були знеструмлені після підтоплення у зв'язку з підривом росіянами Каховської ГЕС 6 червня. Без світла залишаються 1,5 тис. споживачів - десята частина всіх, про які повідомлялося відразу після підтоплення.
Рівень води в ставку-охолоджувачі ЗАЕС становить 15,69 м - мінус 0,97 м порівняно з рівнем одразу після підриву Каховської ГЕС.
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