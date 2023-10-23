Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Швеція профінансує розробку для України плану "зеленого" переходу та відновлення

 

Інститут довкілля Стокгольма (SEI) запускає проєкт із розроблення для України дорожньої карти досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року, повідомив керівник команди з екологічної політики та стратегії інституту Бернардас Падегімас.

"Почнемо активно працювати над проєктом, будемо обговорювати його на різних рівнях. Мета - допомогти Україні досягти кліматичної нейтральності через "зелений" перехід і відновлення", - сказав Падегімас на міжнародній конференції високого рівня United for justice United for Nature в Києві.

За його словами, розробку проєкту фінансує уряд Швеції.

Згідно з представленою ним презентацією, дорожня карта, зокрема, має бути розроблена до червня 2025 року.

Як зазначив Падегімас, далі на основі дорожньої карти передбачається "напрацювання низки конкретних проєктів за участю конкретних донорів", і цей процес планується завершити в березні 2026 року.

Падегімас зазначив, що розроблення дорожньої карти для України базуватиметься на принципах "зеленого" переходу, ухвалених у Європі, а сама вона міститиме цілі України та механізми їх досягнення в коротко-, середньо- і довгостроковій перспективі.

Він додав, що до розроблення карти буде залучено чимало експертів, зокрема, у напрямку "зеленого" розвитку.

Як повідомлялося, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, виступаючи на міжнародній конференції "United for justice. United for nature", заявив, що український план відновлення довкілля, яке постраждало внаслідок повномасштабної російської агресії, має бути відображений у відповідній резолюції Генеральної асамблеї ООН.

Як зазначив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець на цій самій конференції, правоохоронці розслідують понад 2,5 тис. злочинів проти довкілля внаслідок воєнної агресії РФ, загальні збитки екології становлять на сьогодні EUR55 млрд.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5401
  0,0717
 0,20
EUR
 1
 38,7033
  0,0522
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 09:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5071  0,02 0,06 38,1479  0,01 0,03
EUR 39,8979  0,07 0,17 40,6386  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на 20.10.23, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,5350  0,07 0,19 36,5600  0,09 0,25
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес