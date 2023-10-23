Інститут довкілля Стокгольма (SEI) запускає проєкт із розроблення для України дорожньої карти досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року, повідомив керівник команди з екологічної політики та стратегії інституту Бернардас Падегімас.

"Почнемо активно працювати над проєктом, будемо обговорювати його на різних рівнях. Мета - допомогти Україні досягти кліматичної нейтральності через "зелений" перехід і відновлення", - сказав Падегімас на міжнародній конференції високого рівня United for justice United for Nature в Києві.

За його словами, розробку проєкту фінансує уряд Швеції.

Згідно з представленою ним презентацією, дорожня карта, зокрема, має бути розроблена до червня 2025 року.

Як зазначив Падегімас, далі на основі дорожньої карти передбачається "напрацювання низки конкретних проєктів за участю конкретних донорів", і цей процес планується завершити в березні 2026 року.

Падегімас зазначив, що розроблення дорожньої карти для України базуватиметься на принципах "зеленого" переходу, ухвалених у Європі, а сама вона міститиме цілі України та механізми їх досягнення в коротко-, середньо- і довгостроковій перспективі.

Він додав, що до розроблення карти буде залучено чимало експертів, зокрема, у напрямку "зеленого" розвитку.

Як повідомлялося, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, виступаючи на міжнародній конференції "United for justice. United for nature", заявив, що український план відновлення довкілля, яке постраждало внаслідок повномасштабної російської агресії, має бути відображений у відповідній резолюції Генеральної асамблеї ООН.

Як зазначив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець на цій самій конференції, правоохоронці розслідують понад 2,5 тис. злочинів проти довкілля внаслідок воєнної агресії РФ, загальні збитки екології становлять на сьогодні EUR55 млрд.