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Норвегія планує розширити допомогу Україні в енергетичній сфері
09:00 23.10.2023 |
У Міністерстві енергетики обговорили посилення співпраці в межах норвезької Програми підтримки Нансена для України на суму 75 млрд крон.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
У зустрічі взяли участь заступник міністра енергетики України Ярослав Демченков, керівник Норвезького агентства співробітництва у сфері розвитку (Norad) Борда Вегара Солхьеллєма, заступниця міністра закордонних справ Норвегії Маріанне Кван та посол Норвегії в Україні Хелене Санд Андресен.
Під час зустрічі в Міненерго українська та норвезька сторони обговорили, як передбачена допомога може сприяти зміцненню енергетичного сектору. Також ішлося про можливості залучення приватного сектору до зеленої трансформації та децентралізації енергетичної інфраструктури.
"Ми продовжуємо роботу зі стимулювання розвитку малої розподіленої генерації на основі відновлюваних джерел енергії, газової генерації та систем накопичення енергії. Це посилить стійкість енергетичної системи та дозволить бізнесу та домогосподарствам зменшити свою залежність від централізованої генерації в умовах постійних атак на енергоінфраструктуру", - зазначив Демченков.
Ця зустріч стала продовженням співпраці між країнами, яка обговорювалася міністром енергетики Германом Галущенком та Прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере під час його візиту до Києва.
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