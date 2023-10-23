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Британія навчає українських інженерів захищати енергооб'єкти від атак Росії
08:26 23.10.2023 |
У Великій Британії українські інженери пройшли курс навчання з протидії атакам російських безпілотників і ракет на енергетичну інфраструктуру.
Про це повідомляє міністерство борони Великої Британії.
Зазначається, що інженерні фахівці британської армії провели нову програму навчання, яка має допомогти українським спеціалістам зміцнити захист критично важливу інфраструктуру від нападів РФ.
У міністерстві підкреслюють, що навчання має покращити здатність фахівців визначати потенційну дальність вибуху, як впливають різні види зброї й вибухові речовини, та де найкраще розташовувати фізичні та повітряні бар'єри для захисту об'єктів від російських атак.
"Двотижневий навчальний пакет був розроблений і проведений на прохання України щодо подальшого вдосконалення захисту її енергетичного сектору", - йдеться в повідомленні.
У навчанні взяли участь не тільки фахівці з різних секторів енергетики, але й водопостачання, транспорту та академічних галузей. Загалом курс базувався на кількох реальних сценаріях, щоб надати українським учасникам можливість попрактикуватися в розробці планів і реалізації практичних рішень для забезпечення найефективнішого захисту своїх об'єктів критичної інфраструктури.
"Немає сумнівів, що це навчання буде реалізовано в Україні найближчими тижнями та матиме реальний вплив на якість життя її цивільного населення та здатність України протистояти нападам Росії протягом зими", - наголосив майор 63-ї бригади Корпусу королівських інженерів Майкл Саддаб.
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