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«Укренерго» почало запровадження європейських правил для імпорту електроенергії
17:08 20.10.2023 |
Оператор енергосистеми України НЕК "Укренерго" запроваджує європейські правила доступу до міждержавних ліній для експортерів та імпортерів електроенергії.
Відповідну угоду компанія вже підписала з румунським оператором Transelectrica, повідомив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький у Facebook.
"Перший аукціон з продажу доступу до міждержавного перетину між Україною та Румунією у новому форматі відбудеться 2 листопада... Аукціон буде спільним для українських та румунських компаній і проходитиме на платформі "Укренерго", - уточнив голова "Укренерго".
Він наголосив, що запровадження єдиних європейських правил дозволить забезпечити безперешкодний імпорт електроенергії з Європи для проходження зимового періоду.
"Напередодні складної зими українські механізми розподілу доступу до міждержавних ліній вже не стануть перепоною для імпорту з Румунії. Бо вони будуть синхронізовані з правилами в ЄС", - зауважив Кудрицький.
За його словами, "Укренерго" також підготувалося до запуску аукціонів за європейськими правилами з Угорщиною, Словаччиною та Польщею.
"Зокрема, з операторами енергосистем цих країн ми підписали угоду про приєднання до загальноєвропейської аукціонної платформи JAO. Останній крок - на боці європейських колег. Регулятори країн-сусідів готують необхідні погодження. Після цього ми розпочнемо спільні аукціони за всіма європейськими напрямками", - додав Кудрицький.
Він додав, що наразі існує технічна можливість імпортувати в Україну до 1200 МВт потужності.
"Проте сьогодні на заваді імпорту існують регуляторні перешкоди, які роблять імпортні операції збитковими. Важливо, щоб до початку холодів ці перешкоди були усунуті", - зазначив Кудрицький.
Як повідомлялося, напередодні НКРЕКП погодила розподіл доходів від управління обмеженнями за результатами спільного скоординованого розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів ліній електропередач між Україною та Польщею, Словаччиною та Угорщиною на майданчику Joint Allocation у пропорції 50% на 50%.
Нагадаємо, у червні ENTSO-E збільшила технічні можливості для імпорту електроенергії в Україну та Молдову до 1200 МВт. Технічна можливість для експорту з України/Молдови до Європи становить 400 МВт.
Однак Міненерго сподівається, що Європейська мережа операторів систем передачі ENTSO-E у листопаді ухвалить рішення про збільшення пропускної спроможності міждержавних перетинів між Україною і європейськими державами для торгівлі електроенергією.
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