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Пошкоджений газогін Balticconnector знову почнуть експлуатувати не раніше квітня 2024 року
16:49 20.10.2023 |
Фінський державний оператор газотранспортної системи Gasgrid заявив, що ремонтні роботи на газопроводі Balticconnector і перевірка безпеки триватимуть щонайменше п'ять місяців.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телерадіокомпанія Yle.
Трубопровід можуть знову здати в експлуатацію не раніше початку квітня 2024 року.
За даними Gasgrid, перевірки газопроводу триватимуть більше часу через складні погодні умови та офіційне розслідування інциденту з Balticconnector.
У компанії запевнили, що ситуація в газовій системі Фінляндії залишається стабільною, зокрема завдяки терміналу СПГ в Інкоо.
Як відомо, в ніч на 8 жовтня за невідомих обставин виявився пошкодженим газопровід Balticconnector, що сполучає Естонію і Фінляндію, а також телекомунікаційний кабель естонського оператора.
Центральна кримінальна поліція вже завершила технічне розслідування пошкодження Balticconnector. Раніше в поліції припустили, що, можливо, пошкодження спричинене механічною силою.
За інформацією, отриманою Yle, у розслідуванні пошкодження газопроводу у Фінській затоці основна увага приділяється надводним суднам.
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