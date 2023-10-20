Пошкоджений газогін Balticconnector знову почнуть експлуатувати не раніше квітня 2024 року

Фінський державний оператор газотранспортної системи Gasgrid заявив, що ремонтні роботи на газопроводі Balticconnector і перевірка безпеки триватимуть щонайменше п'ять місяців.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телерадіокомпанія Yle.

Трубопровід можуть знову здати в експлуатацію не раніше початку квітня 2024 року.

За даними Gasgrid, перевірки газопроводу триватимуть більше часу через складні погодні умови та офіційне розслідування інциденту з Balticconnector.

У компанії запевнили, що ситуація в газовій системі Фінляндії залишається стабільною, зокрема завдяки терміналу СПГ в Інкоо.

Як відомо, в ніч на 8 жовтня за невідомих обставин виявився пошкодженим газопровід Balticconnector, що сполучає Естонію і Фінляндію, а також телекомунікаційний кабель естонського оператора.

Центральна кримінальна поліція вже завершила технічне розслідування пошкодження Balticconnector. Раніше в поліції припустили, що, можливо, пошкодження спричинене механічною силою.

За інформацією, отриманою Yle, у розслідуванні пошкодження газопроводу у Фінській затоці основна увага приділяється надводним суднам.