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АНАЛІТИКА

Загальний борг на ринку електроенергії перевищує ₴60 мільярдів - Кудрицький

 

Загальний борг між різними учасниками ринку електричної енергії перевищує 60 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв'ю виданню "Українська енергетика".

"Загальний борг на ринку електричної енергії сягає за позначку у 60 мільярдів гривень. Нам боргують учасники ринку за передачу електроенергії, диспетчеризацію системи та на балансуючому ринку. Ми, відповідно, не можемо у повному обсязі розраховуватись по своїм зобов'язанням", - сказав голова правління НЕК "Укренерго".

Причинами формування заборгованості він назвав некоректну роботу механізмів ПСО і суттєву недофінансованість тарифів "Укренерго". Зокрема, компанії довелося залучали "зелені" бонди для покриття боргів по ПСО з компенсації "зеленого" тарифу.

Кудрицький зауважив, що Укренерго не погоджується із сумою боргу перед ДП "Гарантований покупець" у 30 млрд грн.

"Через певні судові рішення були відмінені регуляторні акти, які визначали формулу і механізм компенсації небалансів "ГарПока" з боку виробників "зеленої" енергії. Відповідно, "ГарПок" не отримуючи ці кошти з учасників ринку, почав актувати нам це у структурі послуги, за яку ми їм сплачуємо по ПСО", - зазначив голова правління Укренерго.

За його словами, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг працює над запровадженням механізму, який дозволить перерахувати борг перед "Гарантованим покупцем" і почати його погашення.

Як повідомлялося, ДП "Гарантований покупець" сплатило виробникам електроенергії з відновлюваних джерел (ВДЕ) 19,7 млрд грн за енергію, вироблену цього року. Станом на вересень відсоток виплат виробникам за «зеленим» тарифом за 2023 рік становить 52,34%.
 

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