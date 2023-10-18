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ENTSO-E планує збільшити пропускну спроможність для торгівлі електроенергією у листопаді
12:08 18.10.2023 |
Європейська мережа операторів системи передачі ENTSO-E планує ухвалити рішення про збільшення пропускної спроможності міждержавних перетинів між Україною і європейськими державами у листопаді для торгівлі електроенергією.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство енергетики України за результатами засідання Ради міністрів енергетики Європейського Союзу.
"ENTSO-E ухвалить рішення щодо збільшення пропускних спроможностей міждержавних перетинів між Україною і європейськими державами у листопаді, що дозволить забезпечити балансування енергосистеми у разі значного впливу ворожих атак", - зазначила єврокомісар Кадрі Сімсон.
Віцепрезидент уряду Іспанії Тереза Рібера запевнила, що європейська сторона продовжуватиме підтримку українського енергосектору у посиленні стійкості енергосистеми, а також шукатиме можливості для допомоги у децентралізації генерації.
Міністр енергетики України Герман Галущенко поінформував європейських колег про точкові атаки росіян на об'єкти енергетики у вересні-жовтні.
Як повідомлялося, у червні ENTSO-E збільшила технічні можливості для імпорту електроенергії в Україну та Молдову до 1200 МВт. Технічна можливість для експорту з України/Молдови до Європи становить 400 МВт.
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