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АНАЛІТИКА

ENTSO-E планує збільшити пропускну спроможність для торгівлі електроенергією у листопаді

 

Європейська мережа операторів системи передачі ENTSO-E планує ухвалити рішення про збільшення пропускної спроможності міждержавних перетинів між Україною і європейськими державами у листопаді для торгівлі електроенергією.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство енергетики України за результатами засідання Ради міністрів енергетики Європейського Союзу.

"ENTSO-E ухвалить рішення щодо збільшення пропускних спроможностей міждержавних перетинів між Україною і європейськими державами у листопаді, що дозволить забезпечити балансування енергосистеми у разі значного впливу ворожих атак", - зазначила єврокомісар Кадрі Сімсон.

Віцепрезидент уряду Іспанії Тереза Рібера запевнила, що європейська сторона продовжуватиме підтримку українського енергосектору у посиленні стійкості енергосистеми, а також шукатиме можливості для допомоги у децентралізації генерації.

Міністр енергетики України Герман Галущенко поінформував європейських колег про точкові атаки росіян на об'єкти енергетики у вересні-жовтні.

Як повідомлялося, у червні ENTSO-E збільшила технічні можливості для імпорту електроенергії в Україну та Молдову до 1200 МВт. Технічна можливість для експорту з України/Молдови до Європи становить 400 МВт.
 

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