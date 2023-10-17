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АНАЛІТИКА

Міністри енергетики ЄС домовилися про реформу ринку електроенергії

 

Міністри енергетики Європейського Союзу у вівторок домовилися про реформування спільного ринку електроенергії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Реформа має на меті зробити ціну на електроенергію більш незалежною від ціни на газ. Вона значно зросла через російську агресію проти України.

Міністр економіки Німеччини Роберт Габек привітав угоду: "Європа продемонструвала свою здатність діяти сьогодні".

Угода покращує доступ споживачів та промисловості до низьких цін на електроенергію по всій Європі.

Минулого року "разом нам вдалося надійно гарантувати постачання електроенергії під час однієї з найбільших енергетичних криз в європейській історії. Завдяки новій структурі ринку електроенергії ми продовжуємо зміцнювати енергосистему", сказав Габек.

За даними Міністерства економіки Німеччини, нова структура ринку електроенергії дозволить споживачам отримати вигоду, зокрема, від низької собівартості виробництва невикопних джерел енергії. Метою також є забезпечення цінової стабільності навіть під час кризи шляхом кращого балансування коливань на ринку електроенергії.

Нагадаємо, Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) схвалив рамкове фінансування для компанії Solaria в розмірі до 1,7 млрд євро на будівництво близько 120 сонячних електростанцій, розташованих переважно в Іспанії, а також в Італії та Португалії.

Раніше повідомляли, що Євросоюз до 2030 року може потрапити в таку ж залежність від Китаю щодо літій-іонних батарей та паливних елементів, як і у випадку з російськими енергоносіями до повномасштабної війни проти України.
Ключові теги: ЄС
 

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