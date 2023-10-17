Єврокомісія мобілізує €50 мільйонів для підтримки енергетики України взимку

Єврокомісія виділяє €50 мільйонів для Енергетичного фонду підтримки України, та закликає країни-члени робити внески, аби допомогти нашій державі успішно пройти ще одну важку зиму в умовах, коли РФ продовжує руйнувати критичну інфраструктуру.

Про це у Люксембурзі на пресконференції за підсумками Ради міністрів ЄС з питань енергетики заявила єврокомісар Кадрі Сімсон, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми мали можливість сьогодні спілкуватися з міністром енергетики України Германом Галущенком. Я знову висловила непохитну підтримку Єврокомісії для України перед ще однією дуже важкою зимою для українців. Єврокомісія виділяє 50 мільйонів євро для Енергетичного фонду підтримки України, і я закликала країни-члени також робити свої внески. Ми зробимо все, що від нас залежить, аби наслідки російських атак проти цивільної енергетичної інфраструктури України цієї зими були мінімізовані», - сказала єврокомісар з питань енергетики.

Вона також прокоментувала готовність енергетичної галузі ЄС до зимового періоду та відзначила, що ситуація набагато краща у порівнянні з минулим роком.

«Ми диверсифікували наші енергетичні джерела, заповнили наші газові сховища на 97%, скоротили попит на газ. Ми надалі збільшуємо частку поновлювальних джерел у нашому енергетичному балансі», - повідомила Сімсон.

Єврокомісар зауважила, що ЄС стикається цього року навіть з більшою невизначеністю у глобальному вимірі: «Глобальний газовий ринок залишається жорстким, і ми маємо залишатися пильними до подальшого скорочення поставок російського трубопровідного газу, бути готовими до дуже холодної зими або до нових переривань у постачанні через критичну енергетичну інфраструктуру».

За її словами, Єврокомісія також продовжує щільний моніторинг нафтового ринку. Ситуація на цьому ринку також є кращою для ЄС в порівнянні з попереднім роком, оскільки країни-члени за торішньою рекомендацією Єврокомісії поповнили до необхідного рівня власні надзвичайні запаси нафти.

Сімсон також повідомила, що сьогодні Фінляндія й Естонія проінформували міністрів про наслідки нещодавнього інциденту на трубопроводі у Фінській затоці, після чого Рада ЄС розглянула шляхи кращого захисту енергетичної інфраструктури.

«Зараз ми чекаємо на завершення розслідування цього інциденту, після чого зможемо робити висновки. Але я вже довела до міністрів таку позицію: якщо газова безпека регіону не була уражена цим інцидентом, це відбулося саме тому, що ми виконали своє «домашнє завдання», після того, як Росія спробувала перетворити енергетику на зброю», - заявила єврокомісар.

Як повідомлялося, минулої зими ЄС та країни-члени надали Україні надзвичайну енергетичну допомогу, включаючи постачання електрогенераторів, трансформаторів та інших життєво важливих елементів для поновлення енергетичної структури, до 50% якої були знищені або пошкоджені внаслідок цілеспрямованих російських атак. Як очікується, цього року РФ знову спробує перетворити зимові холоди на зброю, до чого готується як Україна, так і Європейський Союз.