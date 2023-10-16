Фінансові новини
- |
- 16.10.23
- |
- 18:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Запаси газу в сховищах Європи сягнули максимуму за всю історію спостережень
16:29 16.10.2023 |
Європейські підземні сховища газу станом на 14 жовтня заповнені на 97,9%, що є рекордним показником за всю історію спостережень.
Як повідомляє галузеве видання ExPro, про це свідчать дані GIE.
Водночас у сховищах зберігається понад 105,1 млрд кубометрів газу, що також є рекордним обсягом, а максимальна потужність становить близько 107,4 млрд кубометрів.
Упродовж вересня до сховищ було закачано всього 3,2 млрд кубометрів газу, що на 62% менше, ніж у минулому році за цей період. Таке зниження темпів закачування газу відбулось у зв'язку із тривалими технічними обслуговуваннями в Норвегії, через які значні обсяги газу для експорту в Європу були недоступні.
Вже у жовтні постачання газу з Норвегії відновилось і за перші 14 днів до сховищ було закачано понад 2,1 млрд кобуметрів.
У 2022 році сезон закачування тривав до 14 листопада, а сховища тоді були заповнені на 95,6% і в них зберігалось 100,9 млрд кубометрів газу. Цьогоріч сховища вже заповнені майже вщент, а відбирати газ в умовах зниженого попиту немає сенсу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У МВФ відреагували на спробу депутатів порушити зобов'язання України щодо фінмоніторингу РЕРів
|Україна бере на зиму ППО у партнерів в оренду - Ігнат
|Cнаряди для Patriot і не тільки. Нідерланди анонсували нову допомогу Україні
|СБУ і ВМС України атакували носій крилатих ракет «Буян» і корабель «Павел Державин»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Розпочати промислове рибальство в Україні можна буде через «Е-Рибу»: експеримент триватиме два роки
|Запаси газу в сховищах Європи сягнули максимуму за всю історію спостережень
|Обсяг готівки з початку року зріс на 12 мільярдів. Але Нацбанк фіксує зменшення попиту
|USDA прогнозує скорочення світового виробництва пшениці
|Українці отримали вже 1,5 мільярда на ремонт пошкодженого житла, – Мінцифри
|Кабмін виділив 62 мільярди на різні програми відновлення після російської агресії – Шмигаль
|Дві впливові німецькі організації почали лобіювати ідею швидкого розвитку експорту українського біогазу до Євросоюзу
Бізнес
|OpenAI вивчає можливість створення власних чипів для завдань штучного інтелекту
|Жінкам платять менше, але не тільки це. Чому Нобеля з економіки дали за дослідження гендерної нерівності?
|Податкова попередила, що відстежує продажі через Facebook та Instagram
|Комісія з цінних паперів США через суд вимагає від Маска свідчень про купівлю Twitter
|Google представила цифрового помічника з підтримкою ШІ
|Cadillac CT5 дебютував із оновленим дизайном
|Кількість українських айтівців на аутсорсі та в продукті вперше за довгий час зрівнялися, конкуренція наростає — дослідження DOU