Фінансові новини
- |
- 16.10.23
- |
- 18:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Борги за електроенергію за "зеленим тарифом" сягнули 30 мільярдів, – «ГарПок»
11:52 16.10.2023 |
Заборгованість НЕК "Укренерго" за послугу із забезпечення збільшення частки виробництва електроенергії з відновлювальних джерел, за рахунок якої сплачується більшість електроенергії за "зеленим тарифом", досягла 29,9 млрд грн.
Про це повідомляє держпідприємство "Гарантований покупець".
За його даними, рівень розрахунків за "зеленим тарифом" у 2023 році складає 52,6%, він коливається від 90,9% у січні до 45,1% у червні. У липні він становив 56%, а у вересні - 47%.
Рівень розрахунків за вироблену у 2022 році електроенергію за "зеленим тарифом" складає 55,3%, у 2021 році - 99%.
З початку цього року за вироблену у 2023 році електроенергію ВДЕ сплачено 21,7 млрд грн, ще 0,97 млрд грн перераховано у рахунок погашення заборгованості за минулий рік.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У МВФ відреагували на спробу депутатів порушити зобов'язання України щодо фінмоніторингу РЕРів
|Україна бере на зиму ППО у партнерів в оренду - Ігнат
|Cнаряди для Patriot і не тільки. Нідерланди анонсували нову допомогу Україні
|СБУ і ВМС України атакували носій крилатих ракет «Буян» і корабель «Павел Державин»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Розпочати промислове рибальство в Україні можна буде через «Е-Рибу»: експеримент триватиме два роки
|Запаси газу в сховищах Європи сягнули максимуму за всю історію спостережень
|Обсяг готівки з початку року зріс на 12 мільярдів. Але Нацбанк фіксує зменшення попиту
|USDA прогнозує скорочення світового виробництва пшениці
|Українці отримали вже 1,5 мільярда на ремонт пошкодженого житла, – Мінцифри
|Кабмін виділив 62 мільярди на різні програми відновлення після російської агресії – Шмигаль
|Дві впливові німецькі організації почали лобіювати ідею швидкого розвитку експорту українського біогазу до Євросоюзу
Бізнес
|OpenAI вивчає можливість створення власних чипів для завдань штучного інтелекту
|Жінкам платять менше, але не тільки це. Чому Нобеля з економіки дали за дослідження гендерної нерівності?
|Податкова попередила, що відстежує продажі через Facebook та Instagram
|Комісія з цінних паперів США через суд вимагає від Маска свідчень про купівлю Twitter
|Google представила цифрового помічника з підтримкою ШІ
|Cadillac CT5 дебютував із оновленим дизайном
|Кількість українських айтівців на аутсорсі та в продукті вперше за довгий час зрівнялися, конкуренція наростає — дослідження DOU