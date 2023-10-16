Заборгованість НЕК "Укренерго" за послугу із забезпечення збільшення частки виробництва електроенергії з відновлювальних джерел, за рахунок якої сплачується більшість електроенергії за "зеленим тарифом", досягла 29,9 млрд грн.

Про це повідомляє держпідприємство "Гарантований покупець".

За його даними, рівень розрахунків за "зеленим тарифом" у 2023 році складає 52,6%, він коливається від 90,9% у січні до 45,1% у червні. У липні він становив 56%, а у вересні - 47%.

Рівень розрахунків за вироблену у 2022 році електроенергію за "зеленим тарифом" складає 55,3%, у 2021 році - 99%.

З початку цього року за вироблену у 2023 році електроенергію ВДЕ сплачено 21,7 млрд грн, ще 0,97 млрд грн перераховано у рахунок погашення заборгованості за минулий рік.