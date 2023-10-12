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«Укренерго»: взимку доведеться імпортувати електроенергію
08:56 12.10.2023 |
Щоб покрити дефіцит електроенергії в системі взимку Україні необхідно буде імпортувати її з Європи, наголосив в інтерв'ю DW голова правління Національної енергетичної компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький.
"Одним з важливих інструментів для проходження опалювального сезону в будь якому сценарії - з обстрілами чи без - є імпорт електроенергії з Європи", - зазначив він.
Кудрицький пояснив, що така ситуація для України - не нова. Навіть до початку повномасштабного вторгнення Росії в опалювальні сезони Україна була змушена імпортувати не лише природний газ, а й електроенергію.
Втім, якщо тоді імпорт йшов з Білорусі, то тепер - з країн Європейського Союзу. "Тобто цей імпорт є надійним. Ми можемо бути впевнені, що ніхто імпорт електроенергії не перетворить на енергетичну зброю", - наголосив голова правління "Укренерго".
Необхідна лібералізація ринку
Водночас він зазначив, що для отримання електроенергії з Європи в необхідних обсягах, в Україні має бути змінений механізм цінотворення. "Він має працювати так, щоб імпортер, який купив електрику за 140 євро в Європі і продав за 110 в Україні, при цьому не отримав збитків. Потрібна лібералізація українського ринку електроенергії та синхронізація його з європейським", - зауважив Кудрицький.
При цьому він зазначив, що навіть без електроенергії з ЄС в України є інструменти для того, щоб збалансувати систему, однак їхнє використання потребуватиме значних витрат.
Україна заробила сотні мільйонів на експорті
Голова правління "Укренерго" також розповів, що наразі, за наявності надлишку електроенергії, Україна експортує її до європейських країн, а "пряма виручка від експорту електроенергії торік перевищила кілька сотні мільйонів доларів".
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