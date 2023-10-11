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Середньозважена ціна е/е в першій декаді жовтня зросла на 8,9%
16:00 11.10.2023 |
Середньозважена ціна купівлі-продажу електричної енергії на ринку "на добу наперед" (РДН) за перші 10 днів жовтня 2023 року становила 4 177,24 грн/МВт-год, збільшившись порівняно з аналогічним періодом вересня на 8,9% (3 835,56 грн/МВт-год).
Як повідомило АТ "Оператор ринку" в середу, ціновий індекс е/е базового навантаження BASE на РДН у першій декаді жовтня становив, у свою чергу, 3 953,05 грн/МВт-год, збільшившись проти перших 10 днів вересня на 10,6% (3 573,30 грн/МВт-год).
На внутрішньодобовому ринку (ВДР) середньозважена ціна акцептованої е/е зафіксована на рівні 4 631,19 грн/МВт-год, що на 9,7% більше, ніж у першій декаді вересня (4 223,34 грн/МВт-год).
Цінове зростання на українському спотовому ринку е/е з початку жовтня пояснюється зростанням рівня енергоспоживання в умовах зниження температури повітря.
"Обсяг торгів е/е на РДН за 10 днів жовтня 2023 р. становив 416 944,8 МВт-год, на ВДР акцептовано 43 916,2 МВт-год. Порівняно з першою декадою вересня 2023 р. обсяг торгів на РДН за першу декаду жовтня зріс на 1,81%, на ВДР обсяг торгів зріс на 113,69%", - зазначив "Оператор ринку".
За його даними, ціна продукту BASE на РДН у Словаччині за 10 днів жовтня становила 3 760,95 грн/МВт-год, Румунії - 3 784,86 грн/МВт-год, Угорщині - 3 835,58 грн/МВт-год.
Як повідомлялося з посиланням на НЕК "Укренерго", 10 жовтня середньодобова температура була на 7,3 °C нижчою, ніж у вівторок, 3 жовтня, а найбільше споживання у вечірні години було на 12% вищим за відповідний показник 3 жовтня.
Середньозважена ціна купівлі-продажу е/е на РДН за перші 10 днів вересня 2023 року становила 3 835,56 грн/МВт-год, знизившись порівняно з аналогічним періодом серпня на 6,8% (4 113,82 грн/МВт-год).
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