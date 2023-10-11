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На одній із АЕС завершився ремонт енергоблоку
12:49 11.10.2023 |
На одній із атомних електростанцій України завершився плановий ремонт енергоблоку. В аварійний ремонт виведено 2 енергоблоки на теплових електростанціях.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє НЕК «Укренерго» у Фейсбуці.
«Після планового ремонту в роботу повернувся один блок на атомній станції. На теплових електростанціях в аварійний ремонт виведено 2 блоки, для компенсації втраченої потужності натомість включено 1 блок», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок похолодання споживання електроенергії у вечірні години 10 жовтня збільшилося на 2,3% порівняно із 9 жовтня.
У середу запланований електроенергії зі Словаччини загальним обсягом 1244 МВт-год. Експорт здійснюється до Словаччини та Молдови з загальним обсягом 375 МВт-год.
Як повідомлялося, 4 жовтня завершився ремонт на ще одному енергоблоці теплоелектростанції, що дозволило додати в енергосистему 200 МВт потужності.
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