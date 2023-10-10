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Україна вперше у світі вибудувала фізичний захист енергообʼєктів та резервні схеми живлення - КМВА
15:53 10.10.2023 |
З урахуванням досвіду минулої осені-зими, коли Росія шість місяців поспіль завдавала ударів по енергетичній інфраструктурі, Україна вперше у світі вибудувала фізичний захист енергообʼєктів та резервні схеми живлення.
Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, коментуючи перспективи, як Україна переживатиме поточний осінньо-зимовий період.
Це, за його словами, одне з найголовніших питань, яке неабияк хвилює громадян.
"Але минула зима принесла нам, як лихо, так і досвід. Разом з енергетиками й комунальниками проведені роботи для відновлення працездатності київських ТЕЦ", - зазначив Попко.
Він наголосив, що за весну та літо Україна вперше у світі створила фізичний захист для енергетичної інфраструктури
"Були вибудувані споруди фізичного захисту енергообʼєктів (вперше у світі)", - зазначив голова КМВА.
Крім того, було підготовлено схеми резервного живлення та варіанти подолання можливих наслідків - також вперше у світі.
"Наші пріоритети цьогоріч - фізичний захист важливих об'єктів і резервування мереж", - зазначив Попко.
Водночас, за його словами, це буде консолідація зусиль - протиповітряної оборони, влади, енергетиків та комунальних служб.
Нагадуємо:
З жовтня минулого року по березень 2023 року - шість місяців поспіль енергетична інфраструктура України (та Києва зокрема) була головним об'єктом повітряних агресій ворога.
Рашистські масовані атаки ракетами та дронами пошкодили близько 63% енергетичних потужностей лише в Києві.
Як зазначали "Укренерго", тисячі їхніх співробітників працювали 24/7, щоб підготувати понівечену енергосистему до нинішнього опалювального сезону. Магістральні мережі "Укренерго" готові передавати зимові збільшені обсяги електроенергії.
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