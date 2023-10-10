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Азербайджан передасть Україні ще одну партію обладнання для відновлення електромереж
23:25 09.10.2023 |
Азербайджан надасть Україні обладнання для відновлення розподільних мереж.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства енергетики за результатами зустрічі міністра енергетики України Германа Галущенка та надзвичайного і повноважного посла Азербайджанської Республіки в Україні Сеймура Мардалієва.
Галущенко подякував Азербайджану за надану підтримку українському енергетичному сектору, яка, зокрема, допомогла втримати енергосистему України минулої зими.
Від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна отримала з Азербайджану 10 вантажів гуманітарної допомоги для енергосектору, у складі якої 50 резервних електростанцій і 45 силових трансформаторів.
До кінця 2023 року очікується також надходження наступної великої партії нового обладнання для відновлення розподільних мереж.
Окрему увагу сторони приділили співробітництву в нафтогазовій галузі, зокрема питанням зберігання і транзиту ресурсів. Галущенко відзначив, що інтенсифікація співпраці України й Азербайджану в цій сфері не тільки дозволить окремим державам позбутися залежності від російських енергоносіїв, але й посилить енергетичну безпеку всього регіону.
Раніше повідомлялося, що Євросоюз планує збільшити імпорт газу з Азербайджану.
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