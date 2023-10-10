Азербайджан передасть Україні ще одну партію обладнання для відновлення електромереж

Азербайджан надасть Україні обладнання для відновлення розподільних мереж.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства енергетики за результатами зустрічі міністра енергетики України Германа Галущенка та надзвичайного і повноважного посла Азербайджанської Республіки в Україні Сеймура Мардалієва.

Галущенко подякував Азербайджану за надану підтримку українському енергетичному сектору, яка, зокрема, допомогла втримати енергосистему України минулої зими.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна отримала з Азербайджану 10 вантажів гуманітарної допомоги для енергосектору, у складі якої 50 резервних електростанцій і 45 силових трансформаторів.

До кінця 2023 року очікується також надходження наступної великої партії нового обладнання для відновлення розподільних мереж.

Окрему увагу сторони приділили співробітництву в нафтогазовій галузі, зокрема питанням зберігання і транзиту ресурсів. Галущенко відзначив, що інтенсифікація співпраці України й Азербайджану в цій сфері не тільки дозволить окремим державам позбутися залежності від російських енергоносіїв, але й посилить енергетичну безпеку всього регіону.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз планує збільшити імпорт газу з Азербайджану.