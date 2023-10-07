ЄС провів третю спільну закупівлю газу: попит досяг рекордних 16,5 млрд кубометрів

Європейський Союз провів третій тендер зі спільної закупівлі газу в рамках Енергетичної платформи ЄС, створеної для заміни постачань російського газу. Про це повідомляється на порталі Єврокомісії.

Компаніям було запропоновано купити 18,1 млрд кубометрів. Попит становив рекордні 16,49 млрд кубометрів за заявками 39 європейських компаній.

Загальний обсяг заявок постачальників за трьома тендерами становить понад 50 млрд кубометрів. А сукупний попит перевищив 34 млрд кубометрів.

Євросоюз запустив новий інструмент для спільних закупівель газу AggregateEU у відповідь на енергетичну кризу, створену російським вторгненням в Україну. Закупівлі відкриті для всіх держав-членів Євросоюзу та сусідніх країн, включно й України.

Після першого вдалого тендеру у травні, в Єврокомісії заявили, що розширять спільні закупівлі й на інші критичні товари, наприклад водень чи мінеральні ресурси.