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АНАЛІТИКА

Наявні газові родовища не зможуть забезпечити попит, що зростає, - Rystad

 

Світові газові родовища, видобуток на яких ведеться наразі, не зможуть забезпечити попит, що зростає, що потребуватиме швидкого нарощування постачань нетрадиційного газу, такого як сланцевий, повідомляється у звіті Rystad Energy.

Видобуток нетрадиційного газу останніми роками швидко збільшується завдяки технологічним досягненням і скороченню часу від початку проєкту до введення його в експлуатацію. У результати частка постачань нетрадиційного газу в глобальному видобутку стала підвищуватися набагато швидше, ніж раніше, і досягла 12% торік порівняно з 4% у 2020 році. При цьому на поточний рік прогнозується показник у 35%, прогнозують аналітики.

Регіон Ради співробітництва країн Перської затоки традиційно був центром видобутку нафти і газу. Однак останніми роками тут спостерігається зниження кількості великих традиційних родовищ, що спонукає держави регіону досліджувати і розробляти більше нетрадиційних ресурсів.

Саудівська Аравія є прикладом цього переходу, оскільки королівство прагне виключити нафту з виробництва електроенергії та домогтися того, щоб 50% генерації відбувалося на базі відновлюваних джерел і 50% на газі до 2030 року. У результаті, як очікується, до кінця десятиліття попит на газ усередині країни досягне 125 млрд кубометрів на рік.

Щоб задовольнити попит, що зростає, Саудівській Аравії знадобиться новий видобуток на родовищах нетрадиційного газу, таких як Jafurah (Джафура) - найширше родовище сланцевого газу на Близькому Сході, з передбачуваними інвестиціями протягом терміну його служби вище $100 млрд. Оператор цього родовища Saudi Aramco планує досягти піку видобутку в 2 млрд кубічних футів на добу до 2030 року.

За оцінкою Rystad, після цього на частку Jafurah припадатиме майже 15% загального обсягу видобутку газу в Саудівській Аравії.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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