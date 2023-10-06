Молдова запроваджує безплатний транзит газу для України взимку

Комісія з надзвичайних ситуацій Молдови закликала регулятора газотранспортної системи Молдови забезпечити безкоштовне транспортування європейського газу до сховищ через чотири пункти на українсько-молдовському кордоні.

Про це повідомляє BNN, передає Укрінформ.

Реалізація цієї політики означає, що Україна може імпортувати до 17 млн кубометрів природного газу на добу через Трансбалканський та Яссько-Кишинівський газопроводи.

Оскільки в Молдові діє надзвичайний стан через війну в Україні, рішення Комісії мають бути виконані відповідно до закону.

Маючи понад чверть мільярда кубометрів газу в резерві, що зберігається в Румунії та Україні, Молдова заявляє, що має достатні запаси на зиму. Через звинувачення з боку Росії у незаконному зберіганні газу в Україні, Молдова уточнила, що паливо, яке зберігається в Україні, було придбане на вільному ринку, а не у Газпрому.

Крім того, з'єднання газових систем Молдови та України має важливе значення через побоювання, що Росія може дестабілізувати ситуацію в Молдові.

Доступ до газових мереж Південно-Східної Європи Україна отримала після успішних тестових поставок, здійснених молдовським газовим оператором "Молдоватрансгаз" наприкінці січня.

Як повідомляв Укрінформ, міністр енергетики Молдови Віктор Парликов заявив, що більша частина Молдови не купуватиме газу в російського Газпрому.

Проте Вадим Чебан, очільник Молдовагазу, заявив, що Кишинів залишає відкритою можливість купувати газ у Газпрому, якщо умови будуть сприятливими.