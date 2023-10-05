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АНАЛІТИКА

Україна отримала два потужні автотрансформатори, які забезпечать світлом пів мільйона людей

Україна отримала два потужні автотрансформатори, які забезпечать світлом пів мільйона людей

 

В Україну прибули два нових потужних нових автотрансформатори, які були придбані та передані Програмою розвитку ООН в Україні та урядом Японії за координації Міністерства енергетики України.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Зазначається, що обладнання буде встановлено на одній з підстанцій НЕК "Укренерго" для забезпечення потреб близько 500 тисяч споживачів.

"Минулої зими під час масованих обстрілів саме автотрансформатори були чи не найбільшою ключовою ціллю ворога. Росіяни підступно знищували це обладнання, критично важливе для постачання електроенергії українцям.

Тому ця допомога від Японії та ПРООН - надзвичайно цінна для нас. Це потужний внесок у забезпечення енергетичної безпеки України напередодні складної зими, яку, сподіваємось, завдяки такому партнерству ми пройдемо гідно", - прокоментував міністр енергетики Герман Галущенко.

За словами посла Японії в Україні Мацуди Кунінор, ще два трансформатори прийдуть до кінця цього року. Також за сприяння уряду Японії Україна отримає декілька трансформаторів через Румунію.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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