МАГАТЕ підтверджує переведення 4-го енергоблоку ЗАЕС у «гарячий зупин»

У Міжнародному агентстві з атомної енергії підтвердили, що 4-й енергоблок тимчасово захопленої росіянами Запорізької атомної електростанції було переведено у стан "гарячий зупин".

Як передає Укрінформ, про це йдеться в опублікованій на сайті МАГАТЕ заяві генерального директора Рафаеля Маріано Гроссі.

За його словами, Запорізька АЕС знову використовує 4-й реакторний блок для вироблення пари на об'єкті після усунення витоку води, виявленого в середині серпня.

"Завершивши минулої суботи переведення 4-го енергоблока з "холодного зупину" на "гарячий", ЗАЕС перевела 6-й енергоблок, який тимчасово виробляв таку пару під час ремонтних робіт, у "холодний зупин", якого було досягнуто вчора вранці", - йдеться у заяві.

Гроссі нагадав, що у вівторок нова група експертів МАГАТЕ прибула на ЗАЕС, щоб замінити колег, які були там протягом останніх кількох тижнів. Це вже дванадцята місія організації.

Також він зазначив, що нова команда МАГАТЕ продовжує запитувати доступ до всіх шести турбінних залів в один і той самий день, аби мати можливість підтвердити відсутність будь-яких матеріалів і обладнання, які можуть суперечити принципам захисту ЗАЕС. Однак цей запит ще не схвалено, і команда може підтверджувати статус лише одного машинного залу за раз.

Експерти МАГАТЕ також продовжують вимагати доступу до дахів реакторних корпусів № 1, 2, 5 і 6, який вони очікували отримати цього тижня.

Як повідомляв Укрінформ, раніше у середу "Енергоатом" заявив, що росіяни перевели четвертий енергоблок ЗАЕС у "гарячий" стан.

ЗАЕС, найбільша атомна електростанція в Європі, з 4 березня минулого року захоплена російськими військовими. З того часу загарбники розміщують на майданчику станції військову техніку та боєприпаси, а також обстрілюють прилеглу територію. Обстрілюють росіяни і саму станцію, руйнуючи ЛЕП, викликаючи відключення енергоблоків та звинувачуючи у цьому Збройні сили України.