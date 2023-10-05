Реєстрація учасників оптового енергоринку розпочнеться з 15 жовтня - НКРЕКП

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), на засіданні в середу ухвалила постанову "Про затвердження порядку реєстрації учасників оптового енергетичного ринку".

"Процедура реєстрації учасників оптового енергетичного ринку розпочнеться з 15 жовтня 2023 року. НКРЕКП розробила графік подання реєстраційної форми для ліцензіатів НКРЕКП - учасників оптового енергетичного ринку за видами діяльності", - зазначили в Нацкомісії.

З 1 лютого 2024 року операції з оптовими енергетичними продуктами можуть здійснювати виключно особи, які зареєструвалися як учасники оптового енергетичного ринку відповідно до порядку реєстрації.

Проєкт постанови розроблено на виконання вимог закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках" від 10 червня 2023 року № 3141-IX (Закон про REMIT) з метою запровадження процедури реєстрації учасників оптового енергетичного ринку.

Документом визначається процедура реєстрації учасників оптового енергетичного ринку та процедура їх виключення з реєстру, перелік інформації, необхідної для здійснення реєстрації (реєстраційна форма), публічна частина реєстру учасників, яка оприлюднюватиметься на офіційному вебсайті НКРЕКП, а також ведення регулятором реєстру учасників.

"Ухвалений порядок передбачає реєстрацію учасників і ринку електричної енергії, і ринку природного газу. Ми вдячні всім, хто брав активну участь у його розробці та обговоренні, зокрема, Проєкту енергетичної безпеки USAID, Антимонопольному комітету України, учасникам ринку. Після завершення всіх регуляторних процедур сьогоднішнє рішення фактично є початком безпосередньої реалізації Закону про REMIT", - зазначив голова Нацкомісії Костянтин Ущаповський.