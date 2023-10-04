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НКРЕКП ліцензуватиме діяльність малих систем розподілу електрики
16:55 04.10.2023 |
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), затвердила ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії малою системою розподілу.
Відповідне рішення регулятор ухвалив на засіданні 4 жовтня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Малою системою розподілу вважатиметься система, якщо одночасно виконуються кілька умов.
По-перше, розподіл такими мережами здійснюється для користувачів, електроустановки яких розташовані на обмеженій території об'єктів та/або земельних ділянок.
По-друге, розподіл електроенергії такими мережами не здійснюється побутовим споживачам.
По-третє, не здійснюється транзит електроенергії своєю територією за межі малої системи розподілу.
По-четверте, електромережі малої системи розподілу перебувають у власності оператора такої системи та розташовані на території об'єктів та/або земельних ділянок, на яких розташовані електроустановки користувачів малої системи, крім ліній приєднання до мереж оператора системи розподілу.
Крім того, приєднана потужність малої системи розподілу має становити не менше 1000 кВт.
Зазначається, що власники малої системи розподілу електроенергії повинні були зареєструвати систему в НКРЕКП, однак здійснювали діяльність без отримання ліцензії. Однак у липні 2023 року набули чинності зміни до закону про ринок електричної енергії, які передбачають ліцензування діяльності малих систем розподілу.
Оператор малої системи розподілу повинен забезпечувати роботу вебсайту, на якому, зокрема, вказані засоби комунікації для споживачів. Крім того, він буде зобов'язаний забезпечити роботу центрів обслуговування споживачів, надавати до НКРЕКП на її вимогу фінансову звітність разом з аудиторським висновком, розміщувати на власному вебсайті річну фінансову звітність тощо.
Як повідомлялося, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), затвердила порядок розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку.
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