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АНАЛІТИКА

У вересні до України надійшло майже 1 мільярд кубометрів газу з ЄС і Молдови

 

У вересні 2023 року імпорт природного газу до України (включно з газом тимчасового зберігання) становив 982,7 млн кубометрів, з яких понад 56% надійшло зі словацького напряму.

Про це повідомляє пресслужба "Оператора ГТС".

Зазначається, що основні обсяги ввезли трейдери-нерезиденти для зберігання в Україні.

У вересні до України надійшло майже 1 мільярд кубометрів газу з ЄС і Молдови

 

При цьому лідером у транспортуванні газу до України залишається Словаччина, з якої надійшло 552,4 млн кубометрів або 56% від усіх обсягів вересня.

"Обсяги з угорського напряму становили 200,1 млн куб. м (понад 20%). З Румунії через Молдову надійшло 121,2 млн куб. м (12%), з Польщі - 109 млн куб. м (11,1%).

Сумарно з квітня 2023 року до України надійшло понад 2,8 млрд куб. м природного газу з країн ЄС та Молдови. Ці обсяги не лише перевищують надходження газу в квітні-вересні 2022 року на 270%, але й перевищують надходження у квітні-вересні 2021 року - на 32%", - прозвітували в компанії.

В "Операторі ГТС" зазначили, що ріст обсягів транспортування газу до України з європейського напряму свідчить про відновлення довіри іноземних трейдерів до української газової інфраструктури.

У компанії нагадали, що за цей міжопалювальний сезон ОГТСУ уклав 25 договорів про надання послуг транспортування із компаніями нерезидентами, а загальна кількість контрактів з іноземними клієнтами перевищує 130.

"Активно користувались послугами із транспортування газу до України 40 компаній-нерезидентів", - йдеться у повідомленні.

"Як ми і передбачали, європейські компанії шукають надійне сховище для зберігання свого газу і знаходять його в Україні. У вересні продовжилось активне використання нашої південної гілки ГТС в реверсному режимі - за цей місяць з Румунії через Молдову надійшло понад 120 млн куб. м, а з початку сезону закачки - вже майже 0,5 млрд куб. м.

Це важливий сигнал для використання Трансбалканського коридору, який дозволяє країнам Південної Європи зберігати газ в українських сховищах", - заявив гендиректор ОГТСУ Дмитро Липпа.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Молдова
 

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