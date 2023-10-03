Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна підтримала комюніке про важливість АЕС для досягнення кліматичної нейтральності

Україна підтримала комюніке про важливість АЕС для досягнення кліматичної нейтральності

 

Україна увійшла до 20 країн-учасниць конференції Roadmaps to New Nuclear, організованої Агентством ядерної енергії (NEA), які підтримали спільне комюніке щодо необхідності розвитку ядерної енергетики для досягнення кліматичної нейтральності.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство енергетики.

"У комюніке констатується, що атомна енергетика вже відіграє значну роль у досягненні кліматичних цілей і може відігравати ще більшу роль у досягненні глобального нульового викиду до 2050 року. Ця амбітна мета може бути реалізована шляхом продовження експлуатації існуючих атомних електростанцій за найвищими стандартами безпеки та широкомасштабного розгортання нових атомних електростанцій", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що розвиток атомної енергетики вимагатиме стратегічної міжнародної співпраці між урядами, а також державно-приватного партнерства.

Участь у конференції взяли делегації низки країн, зокрема: Великої Британії, США, Канади, Чехії, Естонії, Фінляндії, Франції, Болгарії, Угорщини, Японії, Кореї, Польщі, Румунії, Нідерландів, Словаччини, Словенії, Швеції, Туреччини, Гани та України.

Як повідомлялося, українські фахівці-ядерники співпрацюватимуть з Агентством з ядерної енергії (NEA).
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,5177
  0,2231
 0,58

Курс обміну валют на вчора, 10:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5148  0,03 0,07 38,2026  0,00 0,01
EUR 39,8885  0,05 0,14 40,8944  0,06 0,14

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес