Україна підтримала комюніке про важливість АЕС для досягнення кліматичної нейтральності

Україна увійшла до 20 країн-учасниць конференції Roadmaps to New Nuclear, організованої Агентством ядерної енергії (NEA), які підтримали спільне комюніке щодо необхідності розвитку ядерної енергетики для досягнення кліматичної нейтральності.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство енергетики.

"У комюніке констатується, що атомна енергетика вже відіграє значну роль у досягненні кліматичних цілей і може відігравати ще більшу роль у досягненні глобального нульового викиду до 2050 року. Ця амбітна мета може бути реалізована шляхом продовження експлуатації існуючих атомних електростанцій за найвищими стандартами безпеки та широкомасштабного розгортання нових атомних електростанцій", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що розвиток атомної енергетики вимагатиме стратегічної міжнародної співпраці між урядами, а також державно-приватного партнерства.

Участь у конференції взяли делегації низки країн, зокрема: Великої Британії, США, Канади, Чехії, Естонії, Фінляндії, Франції, Болгарії, Угорщини, Японії, Кореї, Польщі, Румунії, Нідерландів, Словаччини, Словенії, Швеції, Туреччини, Гани та України.

Як повідомлялося, українські фахівці-ядерники співпрацюватимуть з Агентством з ядерної енергії (NEA).