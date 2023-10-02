Експорт е/е у вересні зріс більш ніж у 500 разів проти серпня

Експорт електроенергії з України до Європи у вересні зріс у 555 разів, імпорт знизився майже у 5 разів, передає Енергореформа.

Про це свідчать дані на сайті мережі операторів системи передачі континентальної Європи ENTSO-E.

За розрахунками Енергореформи, згідно з цими даними, експорт здійснювався до Словаччини та Молдови в обсязі 66,7 тис. МВт-год та 44,36 тис. МВт-год відповідно, склавши загалом 111,06 МВт-год.

Як повідомлялося, минулого місяця через суттєвий дефіцит потужності при значному попиті на електроенергію через спеку, Україна не мала можливості експортувати, внаслідок чого експорт відбувся лише 27 серпня, в обсязі 0,2 тис. МВт-год до Словаччини та 0,004 МВт-ч до Молдови.

Водночас імпорт електроенергії у вересні, що здійснювався також із Словаччини та Молдови, становив 23,82 тис. МВт-год за серпневого показника в 115,6 тис. МВт-год. Зі Словаччини надійшло 18,38 тис. МВт-год, з Молдови - 5,44 тис. МВт-год.

У результаті експорт електроенергії перевищив імпорт у 4,6 раза.

Як правило, експорт здійснювався в нічні та денні години (знижене споживання вночі, збільшене виробництво е/е ВДЕ вдень), а імпорт переважно допомагав покривати зростання споживання ближче до вечора.

Як повідомляла Енергореформа, "Укренерго" у серпні для покриття попиту було змушено застосовувати аварійну допомогу з Румунії та Польщі, обсяги якої стали безпрецедентними - вона застосовувалася третину місяця, а її загальний обсяг становив майже 19 тис. МВт-год (у липні було лише 1,2 тис. МВт-год).

У липні експорт е/е становив 0,804 тис. МВт-год, імпорт - 73,298 тис. МВт-год, у червні - 5,98 тис. МВт-год та 39,5 тис. МВт-год відповідно.