Україну обрали до керівного органу МАГАТЕ

Україну в четвер, 28 вересня, обрали до ради керівників Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), повідомляється на сайті організації.

Рада керівників - виконавчий орган МАГАТЕ, який ухвалює рішення, обов'язкові для виконання всіма країнами-членами організації, а отже й Росією, яка окупувала українську атомну станцію в Енергодарі.

Рада складається з представників 35 країн-членів і проводить зустрічі п'ять разів на рік.

Разом з Україною на період 2023-2024 років новими членами ради стали Алжир, Вірменія, Бангладеш, Буркіна-Фасо, Еквадор, Індонезія, Республіка Корея, Нідерланди, Парагвай, Іспанія.

Президент Володимир Зеленський прокоментував обрання України, подякувавши тим країнам, які підтримали її заявку.

"Україна залишається надійним міжнародним партнером у сфері атомної енергетики, і ми докладемо всіх зусиль для посилення важливої ролі МАГАТЕ та зміцнення ядерної безпеки й захищеності. Ми всі маємо працювати разом - усі у світі, хто цінує безпеку, - щоб покласти край усім видам ядерного шантажу, які Росія намагається зробити нормою", - йдеться у Twitter глави держави.