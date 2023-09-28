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Україну обрали до керівного органу МАГАТЕ
18:39 28.09.2023 |
Україну в четвер, 28 вересня, обрали до ради керівників Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), повідомляється на сайті організації.
Рада керівників - виконавчий орган МАГАТЕ, який ухвалює рішення, обов'язкові для виконання всіма країнами-членами організації, а отже й Росією, яка окупувала українську атомну станцію в Енергодарі.
Рада складається з представників 35 країн-членів і проводить зустрічі п'ять разів на рік.
Разом з Україною на період 2023-2024 років новими членами ради стали Алжир, Вірменія, Бангладеш, Буркіна-Фасо, Еквадор, Індонезія, Республіка Корея, Нідерланди, Парагвай, Іспанія.
Президент Володимир Зеленський прокоментував обрання України, подякувавши тим країнам, які підтримали її заявку.
"Україна залишається надійним міжнародним партнером у сфері атомної енергетики, і ми докладемо всіх зусиль для посилення важливої ролі МАГАТЕ та зміцнення ядерної безпеки й захищеності. Ми всі маємо працювати разом - усі у світі, хто цінує безпеку, - щоб покласти край усім видам ядерного шантажу, які Росія намагається зробити нормою", - йдеться у Twitter глави держави.
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