Газ в Україні зберігають 40 іноземних компаній – ОГТСУ

Протягом квітня-вересня 40 іноземних компаній активно користуються послугою shorthaul Оператора ГТС України та транспортують газ для зберігання в Україні.

Про це повідомляє пресслужба ОГТСУ.

У компанії зазначили, що до групи цих клієнтів входять найбільші європейські трейдери.

У цьому сезоні Оператор ГТС уклав 25 нових договорів на надання транспортних послуг для нерезидентів, а загальна кількість іноземних клієнтів перевищує 130.

"Надійність та відповідальність, які демонструють Оператор ГТС та Оператор газосховищ у наданні послуг транспортування і зберігання природного газу, високо оцінені європейськими замовниками", - зазначив гендиректор компанії Дмитро Липпа.

Він зауважив, що ситуація на європейському ринку газу створює потребу в додаткових можливостях для зберігання. І цю потребу може і має закривати Україна, яка надає міжнародним партнерам вигідні послуги за дуже конкурентоспроможними цінами.

У серпні ОГТСУ провів стрес-тестування газової інфраструктури України, які підтвердили високу надійність української газової інфраструктури в умовах війни, зокрема - для зберігання та транспортування газу українських та іноземних замовників послуг.

Нагадуємо:

У серпні 2023 року до України надійшло майже 1,1 млрд куб. м газу з ЄС та Молдови, з яких з яких 66% надійшло до зберігання в режимі "митний склад".