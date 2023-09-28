У Shell розгорнулася суперечка навколо інвестицій у відновлювану енергетику

У компанії Shell зав'язалася внутрішня суперечка щодо перспектив переходу на відновлювану енергетику.

Як передає Укрінформ з посиланням на Reuters, двоє співробітників компанії з підрозділу, що займається низьковуглецевими технологіями, опублікували відкритий лист, в якому закликали генерального директора Ваеля Савана не скорочувати інвестиції у відновлювану енергетику.

Саван у червні оголосив про плани сповільнити інвестиції у відновлювану енергетику та низьковуглецевий бізнес як частину стратегії підвищення прибутковості.

Компанія також відмовилася від ролі глобального лідера з використання відновлюваних джерел енергії, після чого її залишив керівник відповідного підрозділу Томас Бростром.

«Протягом тривалого часу Shell прагне бути лідером у енергетичному переході. Це причина, через яку ми тут працюємо, - ідеться в листі, адресованому Савану та виконавчому комітету компанії.- Нещодавні заяви... нас глибоко турбують... Ми можемо лише сподіватися... що Shell продовжить свій шлях лідера в енергетичному переході».

Протягом останніх місяців Shell вийшла з офшорних вітроенергетичних проєктів у Ірландії та Франції, продала свій бізнес із роздрібної торгівлі електроенергією у Великобританії і заявила, що прагне продати частки в проєктах з відновлюваної енергетики в Індії. За словами галузевих джерел, компанія також розглядає можливість продажу всієї або частини компанії Sonnen, що займається зберіганням акумуляторів, яку вона придбала у 2019 році.

«Для організації, яка перебуває в центрі енергетичного переходу, не існує простих відповідей і не бракує дилем та викликів... - написав Саван у своїй відповіді співробітникам. - Я пишаюся тим, як ми щодня забезпечуємо людей доступною та безпечною енергією, а також тим, як наполегливо ми працюємо над тим, аби запропонувати нашим клієнтам низьковуглецеві рішення, оскільки з часом ми переходимо до бізнесу з нульовим рівнем викидів».

Нагадаємо: Shell прагне стати компанією з нульовим рівнем викидів до 2050 року.