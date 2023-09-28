Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Shell розгорнулася суперечка навколо інвестицій у відновлювану енергетику

 

У компанії Shell зав'язалася внутрішня суперечка щодо перспектив переходу на відновлювану енергетику.

Як передає Укрінформ з посиланням на Reuters, двоє співробітників компанії з підрозділу, що займається низьковуглецевими технологіями, опублікували відкритий лист, в якому закликали генерального директора Ваеля Савана не скорочувати інвестиції у відновлювану енергетику.

Саван у червні оголосив про плани сповільнити інвестиції у відновлювану енергетику та низьковуглецевий бізнес як частину стратегії підвищення прибутковості.

Компанія також відмовилася від ролі глобального лідера з використання відновлюваних джерел енергії, після чого її залишив керівник відповідного підрозділу Томас Бростром.

«Протягом тривалого часу Shell прагне бути лідером у енергетичному переході. Це причина, через яку ми тут працюємо, - ідеться в листі, адресованому Савану та виконавчому комітету компанії.- Нещодавні заяви... нас глибоко турбують... Ми можемо лише сподіватися... що Shell продовжить свій шлях лідера в енергетичному переході».

Протягом останніх місяців Shell вийшла з офшорних вітроенергетичних проєктів у Ірландії та Франції, продала свій бізнес із роздрібної торгівлі електроенергією у Великобританії і заявила, що прагне продати частки в проєктах з відновлюваної енергетики в Індії. За словами галузевих джерел, компанія також розглядає можливість продажу всієї або частини компанії Sonnen, що займається зберіганням акумуляторів, яку вона придбала у 2019 році.

«Для організації, яка перебуває в центрі енергетичного переходу, не існує простих відповідей і не бракує дилем та викликів... - написав Саван у своїй відповіді співробітникам. - Я пишаюся тим, як ми щодня забезпечуємо людей доступною та безпечною енергією, а також тим, як наполегливо ми працюємо над тим, аби запропонувати нашим клієнтам низьковуглецеві рішення, оскільки з часом ми переходимо до бізнесу з нульовим рівнем викидів».

Нагадаємо: Shell прагне стати компанією з нульовим рівнем викидів до 2050 року.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,5506
  0,2103
 0,54

Курс обміну валют на сьогодні, 10:23
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5563  0,02 0,05 38,2678  0,03 0,08
EUR 39,8967  0,16 0,40 40,8733  0,13 0,32

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес