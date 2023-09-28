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АНАЛІТИКА

Енергоатом перевиконав план виробництва е/е влітку більш ніж на 1,5 млрд кВт-год

 

Атомні електростанції в червні-серпні 2023 року виробили на 19% електроенергії більше прогнозних показників, передає Енергореформа.

Про це повідомила "НАЕК "Енергоатом" у Телеграм 13 вересня.

"Загалом у літній період 2023 року "Енергоатом" виробив 9,7 млрд кВт-год, внаслідок чого перевиконав прогнозне вироблення електроенергії атомними станціями більш ніж на 1,5 млрд кВт-год", - зазначили в компанії.

Як пояснили в НАЕК, це дозволило достатньо покрити потреби споживачів і не допустити можливого дефіциту електроенергії через невиконання прогнозного вироблення електроенергії теплоелектростанціями на майже 940 млрд кВт-год у літній період.

"Незважаючи на розрахунки НЕК "Укренерго" щодо зменшення виробництва електроенергії та її значного дефіциту внаслідок проведення ремонтної кампанії, у літній період фактичного небалансу не виникало", - констатували в "Енергоатомі".

Загалом з початку 2023 року НАЕК виробила на 4,2 млрд кВт-год електроенергії більше встановленого завданням.

 

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